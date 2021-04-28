İyilik ülkesiyiz

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde de bağışçıların destekleriyle her gün bir esnaf lokantasında yapılan yemekler ihtiyaç sahiplerine gidiyor.

Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardım eli oluyor. Diyarbakır’da Bağlar Aile Destek Merkezi’ndeki (ADEM) usta öğreticiler ve kursiyerler Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara diyetisyen gözetiminde iftar menüsü hazırlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, kadınların sosyal hayatta daha aktif olması ve meslek edinmesi amacıyla hizmet veren merkez, ilçedeki vatandaşlara da destek sunuyor. Bağlar Kaymakamlığı’na bağlı faaliyet yürüten merkezde usta öğreticiler ve kursiyerler, 65 yaş üstü kalp, tansiyon, kolestrol ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan ihtiyaç sahiplerinin Ramazan’ı sağlıklı geçirmeleri için beslenme programı hazırladı.

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DİYARBAKIR

DİYETİSYEN KONTROLÜ

Aile hekimlerinden alınan bilgiler doğrultusunda kişiye özel hazırlanan program kapsamında kadınlar günlük belirledikleri menüyü diyetisyen eşliğinde hazırlayıp kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor. Kadınlar tespit edilen 10 kişi için hazırladıkları sağlıklı iftar menüsünü talep gelmesi halinde daha da yaygınlaştırmak istiyor. Bağlar ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, “Burada yapılan tamamen gönül işi. Herkes kendi anne ve babasına yemek hazırlar gibi sevgi ve özveriyle katkı sunuyor.” diye konuştu. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde başlatılan ‘İyilik dolu Safranbolu’ projesi ile de Ramazan ayında hem ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek giriyor hem de ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa destek olunuyor.

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DİYARBAKIR

BAĞIŞ İÇİN SİTE KURULDU

Safranbolu Belediyesi Başkanı Elif Köse, “Hayırsever vatandaşlarımız belediyemizin web sitesi üzerinden bu harekete katılmak için restoran sahipleri de başvuru yapabiliyorlar. Biz sadece aracıyız. Hayırsever vatandaşlarımız o gün hangi restoran yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yiyecek getirecekse onun hesabına o günün ücreti bağışçımız tarafından yatırılıyor. Hem restoran sahibi para kazanmış oluyor hem bağışçı yardımını yapmış oluyor” dedi.

‘Askıda et’ ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Adıyaman’da kasaplık yapan Zeynal Abidin Dinç, iş yerinde başlattığı “askıda et” uygulamasıyla hayırseverlerin yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile oluyor. Dinç, “Müşterilerimiz alışveriş yaptığı esnada para üstlerini bağış kutusuna bırakıyor. Bizler de her cuma günü kutuyu açıp ne kadar birikmişse ona karşılık gelen eti ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Kurban veya adak bağışı yapanlar da oluyor, onları da dağıtıyoruz.” dedi.

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