Ramazan İyilik ülkesiyiz
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

İyilik ülkesiyiz

Ramazan’da Türkiye’nin dört bir yanından ‘iyilik’ haberleri geliyor. Diyarbakır’da iftar yemeği 65 yaş üstü hastaların evine ulaştırılıyor. Safranbolu’da 25 esnaf lokantası, evlere sıcak yemek götürüyor. İnegöl’de bir davulcu 30 yetime bayramlık kıyafet aldı. Adıyaman’da “askıda et” uygulamasıyla evler Ramazan’da et görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İyilik ülkesiyiz
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde de bağışçıların destekleriyle her gün bir esnaf lokantasında yapılan yemekler ihtiyaç sahiplerine gidiyor.

Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardım eli oluyor. Diyarbakır’da Bağlar Aile Destek Merkezi’ndeki (ADEM) usta öğreticiler ve kursiyerler Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara diyetisyen gözetiminde iftar menüsü hazırlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, kadınların sosyal hayatta daha aktif olması ve meslek edinmesi amacıyla hizmet veren merkez, ilçedeki vatandaşlara da destek sunuyor. Bağlar Kaymakamlığı’na bağlı faaliyet yürüten merkezde usta öğreticiler ve kursiyerler, 65 yaş üstü kalp, tansiyon, kolestrol ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan ihtiyaç sahiplerinin Ramazan’ı sağlıklı geçirmeleri için beslenme programı hazırladı.

DİYARBAKIR
DİYARBAKIR

DİYETİSYEN KONTROLÜ

Aile hekimlerinden alınan bilgiler doğrultusunda kişiye özel hazırlanan program kapsamında kadınlar günlük belirledikleri menüyü diyetisyen eşliğinde hazırlayıp kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor. Kadınlar tespit edilen 10 kişi için hazırladıkları sağlıklı iftar menüsünü talep gelmesi halinde daha da yaygınlaştırmak istiyor. Bağlar ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, “Burada yapılan tamamen gönül işi. Herkes kendi anne ve babasına yemek hazırlar gibi sevgi ve özveriyle katkı sunuyor.” diye konuştu. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde başlatılan ‘İyilik dolu Safranbolu’ projesi ile de Ramazan ayında hem ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek giriyor hem de ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa destek olunuyor.

DİYARBAKIR
DİYARBAKIR

BAĞIŞ İÇİN SİTE KURULDU

Safranbolu Belediyesi Başkanı Elif Köse, “Hayırsever vatandaşlarımız belediyemizin web sitesi üzerinden bu harekete katılmak için restoran sahipleri de başvuru yapabiliyorlar. Biz sadece aracıyız. Hayırsever vatandaşlarımız o gün hangi restoran yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yiyecek getirecekse onun hesabına o günün ücreti bağışçımız tarafından yatırılıyor. Hem restoran sahibi para kazanmış oluyor hem bağışçı yardımını yapmış oluyor” dedi.

‘Askıda et’ ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Adıyaman’da kasaplık yapan Zeynal Abidin Dinç, iş yerinde başlattığı “askıda et” uygulamasıyla hayırseverlerin yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile oluyor. Dinç, “Müşterilerimiz alışveriş yaptığı esnada para üstlerini bağış kutusuna bırakıyor. Bizler de her cuma günü kutuyu açıp ne kadar birikmişse ona karşılık gelen eti ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Kurban veya adak bağışı yapanlar da oluyor, onları da dağıtıyoruz.” dedi.

Ayşe teyzenin Kur’an aşkı sınır tanımadı
RAMAZAN
Ayşe teyzenin Kur’an aşkı sınır tanımadı

Alman genç arkadaşının babaannesinden etkilenip Müslüman oldu: Namaz kılarken aldığım güç beni daha güçlendiriyor
DÜNYA
Alman genç arkadaşının babaannesinden etkilenip Müslüman oldu: Namaz kılarken aldığım güç beni daha güçlendiriyor
Abone Ol Google News
Kilosu 30 dolar

Kilosu 30 dolar

​2 kişi kaçak avlanırken yakalandı.
Bu görüntüler Müslüman bir ülkeden değil

Bu görüntüler
Müslüman bir ülkeden değil

​Rakip takım oyuncusu orucunu açabilsin diye maçı durdurdular.
Resmen öldürmeye gelmişler

Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı.
Galip yok ama <br>avantaj Chelsea'nin

Galip yok ama
avantaj Chelsea'nin

​Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki kabusu.

Personel Genel Müdürlüğü genelge ile duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesini açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.

Bu sefer de ​'Halk Ekmek' üzerinden yaptılar.

​AK Parti'den Biden'a karşı sert tepki.

Eminönü'ne akın ettiler

Eminönü'ne akın ettiler

​Kapanma yoğunluğu böyle görüntülendi.
'Ben Türküm'

'Ben Türküm'

Almanya için oynayan yıldız isimden flaş sözler.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.