Kadir Gecesi, yurt genelinde idrak ediliyor.

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi vesilesi ile vatandaşlar camilere akın etti.

Kadir Gecesi'nde Balıkesir'deki camiler doldu taştı.

Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen özel programa katılan yüzlerce vatandaş, dua etti. Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, namaz öncesi Kadir Gecesi'nin ve Ramazan ayının önemini anlatan konuşma yaptı. Topcan, ayrıca ailenin önemine dikkati çekerek küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zağnos Paşa ve kentteki diğer camilerde kılınan namazların ardından vatandaşlara çikolata ve şeker ikram edildi.

Bursa

Bursa'da Tarihi Ulu Camii ve Emir Sultan Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Vatandaşların doldurduğu camilere sığmayan kişiler, geceyi avluda idrak etti.

Cami çıkışlarında hayırseverler tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Seyit Onbaşı ve Şehitler camilerinde Kadir Gecesi programları yapıldı.

Camilerde dua eden vatandaşlar, ilahileri dinledi.

Eceabat ilçesinde de teravih namazını kılan vatandaşlara cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

Hatay

Kadir Gecesi, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde idrak edildi.

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Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde, ibadet etmek isteyenler Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu.

Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti.

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti.

Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi.

Kocaeli

Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli'deki vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.

Mimar Sinan tarafından İzmit ilçesinde 1571'te yapılan Fevziye Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Birçok vatandaş, camilerin dolması nedeniyle namazlarını avluda kıldı, çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Sakarya

Sakarya'daki vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ni, namaza saatler kala dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Cami içine sığmayan vatandaşlar, namazlarını avluda kıldı. Çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

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Yalova

Kadir Gecesi dolayısıyla Yalova'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Merkez Camii başta olmak üzere tüm camilerde "Bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, Merkez Camisi'nde Kadir Gecesi'nin önemini anlatan vaaz verdi. Camiyi dolduran her yaştan vatandaşlar, ellerini semaya açarak hep birlikte dua etti.

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami bahçesine serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı. Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlara cami çıkışı ikramda bulunuldu.

RAMAZAN Sakal-ı Şerif dualarla ziyarete açıldı