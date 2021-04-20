Ramazan Kanadanın Edmonton kentinde her ramazan ayında ezan açıktan okunacak
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Kanada’nın Edmonton kentinde her ramazan ayında ezan açıktan okunacak

Kanada’nın Alberta eyaletinde bundan böyle her ramazan ayında cami ve mescitlerden, kurulan ses sistemleri vasıtasıyla dışarıya ses verilerek ezan okunabilecek. Şehir sakinlerinden ezanla ilgili herhangi bir şikayetin olmaması üzerine, izni gelecek yıllara da yayan belediye, açıktan ezanın, bu seneninkinin yanı sıra gelecek ramazan aylarında da okunabileceği yönünde karara vardı.

Haber Merkezi AA
Kanada’nın Edmonton kentinde her ramazan ayında ezan açıktan okunacak
Belediyenin kararı, kentteki Müslümanlarca sevinçle karşılandı.

Kanada’nın Alberta eyaletinin başkenti Edmonton’da bundan böyle her ramazan ayında cami ve mescitlerden, kurulan ses sistemleri vasıtasıyla dışarıya ses verilerek ezan okunabilecek.

CTV News’de yer alan habere göre, Edmonton Belediyesi, ilkine geçen yıl izin verdiği, ramazan ayında açıktan ezan okunması konusunda Kanada Müslüman Derneği İslam Okulunun açıktan ezan okunması talebini değerlendirdi ve şehirde gürültü kaynaklı genel bir şikayet olup olmadığını inceledi.

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Müslümanlar sevinçle karşıladı

Şehir sakinlerinden ezanla ilgili herhangi bir şikayetin olmaması üzerine, izni gelecek yıllara da yayan belediye, açıktan ezanın, bu seneninkinin yanı sıra gelecek ramazan aylarında da okunabileceği yönünde karara vardı.

Belediyenin kararı, kentteki Müslümanlarca sevinçle karşılandı.

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Kararın ardından, Edmonton kentinin yanı sıra Alberta eyaletine bağlı Calgary kentindeki cami ve mescitlerde de ramazanda açıktan ezan okunmaya başlandı.

Kararın duyulması üzerine Ontario eyaletine bağlı Hamilton ve Mississauga kentlerindeki Müslüman dernekleri de belediyelerine başvurarak ramazanda açıktan ezan okunması için izni aldı.

Ülke genelinde ezana izin yok

Kanada genelinde açıktan ezan okunmasına, belediyelerin genel olarak uyguladığı gürültü yönetmeliği nedeniyle izin verilmiyor.

Kanada’da birçok kentte, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan cami ve mescitlerde, vakit, Cuma ve teravih namazları kılınamıyor.

Açıktan ezan okunmasına, cami ve mescitlerde bina dışına kurulan ses sistemleri ile izin veriliyor.

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