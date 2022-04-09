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Kanser hastası çocuklara iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan’da kanser hastası çocuklara iftar programı düzenledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanser hastası çocuklara iftar
TİKA, Sudan’da kanser hastası çocuklara iftar programı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan’da kanser hastası çocuklara iftar programı düzenledi. Başkent Hartum’da düzenlenen ve Hepimiz Değeriz Derneğinin desteklediği program, kanser hastası çocukların tedavileri sırasında ikamet ettiği “İçimizde Umut Var” merkezinde yapıldı.

MUTLU ETMEK İSTEDİK

Programa katılan Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, “Bulunduğumuz merkezde 35 tane Sudanlı yavrumuz kanser tedavisi görüyor. Daha önce burayı ziyaret etmiştik, zaman zaman da destekte bulunuyoruz. Bugün TİKA’nın katkılarıyla bu iftarı düzenledik, hediye dağıttık ve onları mutlu etmeye çalıştık, hastalıklarını bir nebze unutturmaya çalıştık. Ramazan boyunca da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek” diye konuştu.

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