Kar helvasının yolculuğu başladı

Aydın’da vatandaşların sıcak yaz günlerinde ilk tercihlerinden biri olan kar helvası satışları için geri sayım başladı. Ramazan’da da sevilerek tüketilen kar helvası işi ile uğraşan Bozdoğanlı karcılar 1800 metre yükseklikteki Madran Dağı zirvesinde kar mesaisine başladı. Sabah erken saatlerde başlayan mesaide, kışın toprak altında özel olarak hazırlanan kuyulara basılan karlar, çıkarılarak çuvallara konuldu.