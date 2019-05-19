Ramazan Kardeşlik sofraları Mescid-i Aksada
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Kardeşlik sofraları Mescid-i Aksa’da

‘Kardeşlikte Ramazan gibi olalım’ çağrısıyla yardım faaliyetlerine başlayan Sadakataşı Derneği, ay boyunca yaklaşık 500 bin kişiye yardım ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Ramazan boyunca düzenli iftar sofraları kurarak binlerce inananı biraraya getiren dernek ayrıca 2011 yılından beri devam eden Mescid-i Aksa avlusundaki iftar sofralarında da binlerce Filistinli ile kardeşlik sofrası kuruyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Mescid-i Aksa avlusunda kurulan iftar sofrası.
Mescid-i Aksa avlusunda kurulan iftar sofrası.

Dünyanın dört bir tarafında ki, mazlum coğrafyalarda Ramazan çalışmalarına başlayan Sadakataşı Derneği, mülteci kamplarındaki çocuklara, yetimhanelerdeki yetimlere ve yoksulluk sebebiyle açlığa direnen insanlara yardım ulaştırmak amacıyla bu yıl “Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım” çağrısıyla yardım faaliyetlerini yürütüyor. Dernek ayrıca Ramazan boyunca kurduğu iftar sofralarında binlerce vatandaşı bir araya getirirken, 2011 yılından beri süren Mescid-i Aksa avlusundaki kardeşlik sofralarını kurmaya devam ediyor.

500 BİN KİŞİYE YARDIM

Çalışmalar hakkında bilgi veren Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Altun, “Bu Ramazan’da Sadakataşı Derneği, dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor. Derneğimiz, mülteci kamplarındaki çocuklara, yetimhanelerdeki yetimlere ve yoksulluk sebebiyle açlığa direnen insanlara yardım ulaştırmak amacıyla bu yıl ‘Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım’ çağrısıyla faaliyetlerini yürüterek, mazlumlara umut olmayı sürdürüyor. Bu ay 500 bin kişiye yardım ulaştırılacağız” dedi.

HER GÜN BİN KİŞİLİK İFTAR

Kudüs’te Mescid-i Aksa’da her gün bin kişilik iftar sofrası kurduklarını belirten Altun, “Filistinli kardeşlerimize kumanya dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bağışçılarımızın emanetleri olan zekatlarını Filistinli ailelere ulaştırdık. Filistinli yetimlere bayramlık hediye edeceğiz” şeklinde konuştu. Altun şöyle devam ettti: “Sadakataşı Derneği, Türkiye ile birlikte 25 ülkede gerçekleştireceği Ramazan çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirmek için gıda kumanyası, ilmihal, fitre, fidye ve zekat dağıtımları yapıyoruz. Düzenli kurulan iftar sofralarında oruçlar açılıyor. Ramazan ayı boyunca sürecek yardımlarla birlikte binlerce çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek.”

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  • Destek için
  • Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Hacı Altun şöyle devam etti: “Kumanya bedeli 120 TL, bayramlık bedeli 125 TL, fitre bedeli 23 TL, iftar bedeli ise 20 TL olarak belirlendi. 2989 kısa mesaj hattından İFTAR yazıp SMS göndererek iftar sofralarına katkıda bulunabilirsiniz, www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 0461 numaralı irtibat telefonundan zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışları gerçekleştirebilir.”

Sadaka taşı
RAMAZAN
Sadaka taşı
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