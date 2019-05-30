Ramazan Kardeşlik sofrası
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Kardeşlik sofrası

Ramazan’ı kutsal topraklarda geçirmek için Medine’ye giden Müslümanlar oruçlarını Mescid-i Nebevi’de kurulan iftar sofralarında açıyor. Farklı dilleri konuşan on binlerce mümin vaktin girmesiyle önce oruçlarını açıyor, sonra namazlarını eda ediyorlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayırseverlerin kendileri ve çocukları da bizzat bu iftar davetinde görev yapıyorlar.
Hayırseverlerin kendileri ve çocukları da bizzat bu iftar davetinde görev yapıyorlar.

Ramazan ayı münasebetiyle kutsal topraklara giden on binlerce Müslüman, Mescid-i Nebevi’de iftar sofrası kuran yüzlerce hayırseverin ikramları ile oruçlarını açıyor.

Özellikle Ramazan ayını Medine-i Münevvere’nin manevi ikliminde geçiren on binlerce Müslüman, ikindi namazından sonra Peygamber Efendimizin kabrinin de bulunduğu mescitten çıkmayarak vakitlerini ibadetle geçiriyor.

Cüz okuyan, tesbih çeken dünyanın farklı bölgelerinden müminler, burada iftara yakın kurulmaya başlayan hayırsever sofralarıyla da oruç açıyor.

SOFRALAR KURULUYOR

Metrelerce uzunlukta plastik sofra bezlerini hızlıca açan hayırseverler, bu hususta tecrübeli yardımcıları ile hızlıca iftar sofrası oluşturabiliyor. Hayırseverlerin kendileri ve çocukları da bizzat bu iftar davetinde görev yapıyorlar.

İftar için getirdikleri, hurma, pide, su, peynir, yoğurt gibi gıdaları da hızlıca müminlerin önlerine bırakıyorlar. Bazı gruplar, iftariyelikleri kutu içerisinde kumanya gibi dağıtırken, bazı hayırseverlerin ekipleri de her malzemeyi öbek öbek bırakarak, sünneti seniyyeye uygun olarak ortak yeme adabını sürdürüyor. Farklı dilleri konuşan, farklı ülkelerden on binlerce mümin vaktin girmesiyle önce oruçlarını açıyor sonra namazlarını eda ediyorlar.

Bir anda mescitte 500-600 bin kişinin iftar yaptığı manzara ise dünyanın en büyük organizasyonu olarak kayıtlardaki yerini koruyor.

MANEVİ İKLİM BAMBAŞKA

Bu muhteşem duyguyu yaşamak için Türkiye’den Ramazan'da Medine-i Münevvere’ye giden binlerce Türk de bulunuyor. Türk hayırseverler de yıllardır Mescid-i Nebevi'de iftar veriyor.

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Peygamber Efendimizin mescidinde müminlere hizmet etmenin, iftar vermenin manevi hislerini tarif edemediklerini belirten hayırseverler, kardeşliğin en güzelinin bu sofralarda ortaya çıktığını belirtiyor. Müslümanların günümüzde, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden müminler, hiçbir tartışmanın çıkmadığı, en ufak bir aksaklığın olmadığı Mescid-i Nebevi iftarlarının asırlar boyunca sürmesini temenni ediyor.

İftar sahipleri ise, her yıl Mescid-i Nebevi’de hizmet etmenin bereketinin artarak sürdüğünü, bizzat yaşayarak gördüklerini söylüyor. Dünyanın çok farklı noktalarından Ramazan ayında Medine-i Münevvereye gelen Müslümanlar, buradaki manevi iklimin çok farklı olduğunu ifade ediyor.

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