Ramazan Kastamonuda Türk Kızılay ramazanda 14 bin kişiye yardım ulaştıracak
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Kastamonu'da Türk Kızılay ramazanda 14 bin kişiye yardım ulaştıracak

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, ramazan ayında 14 bin kişiye yardım edecek. Ekipler, İlim Yayma Cemiyeti'nin hazırladığı 300 kişilik yemeği her gün düzenli olarak kentin 8 ayrı noktasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Haber Merkezi AA
Kastamonuda Türk Kızılay ramazanda 14 bin kişiye yardım ulaştıracak
Genç Kızılay, faaliyetlerini büyük bir özveri ile sürdürüyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, ramazan ayında 14 bin kişiye yardım ulaştıracak.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, ramazan ayında gıda kolisi, nakdi yardım ve iftar yemeği olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Ekipler, iş adamlarının desteğiyle İlim Yayma Cemiyeti'nin hazırladığı 300 kişilik yemeği her gün düzenli olarak kentin 8 ayrı noktasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Aralıksız yardım ediliyor

Türk Kızılay Kastamonu Başkanı Sabit Tavil, yardımların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kastamonu'da son dönemde 10 köyde çıkan yangınların ardından 40 aileye de nakdi ve ayni yardımda bulunduklarını ifade eden Tavil, "Ramazan ayında daha önceden isimlerini tespit ettiğimiz yaklaşık bin ailemize 500'er liralık zekat yardımı, 1500 ailemize 250'şer liralık gıda çeki, 800 ailemize gıda kolisi yardımında bulunuyoruz. Daha önceden isimlerini tespit ettiğimiz 95 ailemize yaklaşık olarak 300 kişilik sıcak iftar yemeği veriyoruz. Bunun dışında da çeşitli yardımlarımız var. Ramazan ayında 3 bin 500 ailemizde 14 bin kişiye yardım ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Tavil, 14 bin kişinin yaklaşık 10 binine ulaştıklarını ifade ederek, hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini kaydetti.

300 kişiye her gün iftar yemeği

Kastamonu Genç Kızılay Başkanı Tuğçe Gülşen ise her gün 300 kişilik iftar yemeğinin dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Yardıma ihtiyacı olan aileleri tespit ettiklerini anlatan Gülşen, "AVM'lerde stant açtık. Bu stantlarda bağış topluyoruz. Bu bağışlarımız yardıma ihtiyacı olan ailelere gidecek. Bayram hazırlıklarımız devam ediyor. Bayramın ardından da Genç Kızılay olarak faaliyetlerimizi yürüteceğiz." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.