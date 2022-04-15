Kırgızlar cami iftarlarında buluşuyor

Kırgızistan’da Ramazan, düzenlenen dini ve sosyal etkinliklerle coşkuyla geçiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazanın manevi iklimini yaşatabilmek amacıyla başkent Bişkek’teki camilerin kapalı alanlarında ve avlularında toplu iftarlar veriliyor.

TERAVİHLER HATİMLE

Bişkek Merkez Camisi’nin avlusunda zamanını geçiren gençler, iftara gelenleri karşılıyor ve iftar saatinde dayanışma içinde büyüklere yardım ediyor. Akşam ezanının okunmasıyla cemaat önce akşam namazında saf tutuyor daha sonra iftar sofrasının başına geçip orucunu açıyor. Bişkek’teki camilerde teravih namazları hafızlar tarafından hatimle kıldırılıyor.

Türkiye’deki gibi bir kültür istiyoruz

Ramazan ayındaki iftar coşkusunu ilk kez 2016’da cami dışına taşıyarak açık havada toplu iftar veren “Umma” dergisinin yöneticisi Eliana Satarova, “Türkiye’deki gibi Ramazan kültürünü oluşturmayı istiyoruz. Ekibimle ihtiyaç sahibi ailelere, engelli vatandaşlara ve çok çocuklu annelere iftar veriyoruz. Ramazan ayının birlik ayı olduğunu göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.