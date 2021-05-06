Ramazan Kırıkhanda bayramlık kömbe telaşı başladı
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RAMAZAN HABERLERİ

Kırıkhan’da bayramlık kömbe telaşı başladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Ramazan Bayramı yaklaşırken ikramlık kömbe telaşı başladı. Her ailenin en az 10 kilo kömbe yaptığı Kırıkhan’da kadınlar bu zahmetli işi komşularının ve akrabalarının yardımıyla yürütüyor.

Haber Merkezi İHA
Kırıkhan’da bayramlık kömbe telaşı başladı
Kadınlar iftardan sonra sahura kadar kömbe yaparken, fırınlar da 24 saat kömbe pişiriyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kadınlar, evlerinde hazırladıkları kömbeleri pişirmek için fırınlarda sıra alıyor.

Fırınlar aşırı yoğunluktan kimi zaman ihtiyaca cevap veremezken kimi zaman da ekmek yapmayı erteleyip kömbe pişiriyor.

Her ailenin en az 10 kilo kömbe yaptığı Kırıkhan’da kadınlar bu zahmetli işi komşularının ve akrabalarının yardımıyla yürütüyor.

Kadınlar iftardan sonra sahura kadar kömbe yaparken, fırınlar da 24 saat kömbe pişiriyor.

Kömbe yapan ev hanımı Gülizar Can, bayram kömbesinin meşakkatli yapılışını anlattı. Can, 10 kilo bayram kömbesi için her kiloya bir kabartma tozu, bir şekerli valinin eklendiğini belirterek, “10 kilo una 1 paket süt, 5 kilo toz şeker, 5 kilo eritilmiş yağı özleşene kadar yoğuruyoruz, yoğrulan hamurumuzu 30 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Ceviz büyüklüğünde yumak haline getirip kömbe yapımına başlıyoruz. İsteyen sade isteyen hurma ve ceviz karışımlı bayram kömbesini yapabilir” dedi.

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