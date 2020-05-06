Ramazan 13 gün iftar menüsü
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RAMAZAN HABERLERİ

Kolay ve lezzetli yemek tarifleri - İftara ne pişirsem?

13. gün iftar menüsü

Ramazan ayının yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ramazan ayı evlerimize kısa bir süre konuk olurken bereketini de yanında getiriyor. Biz de bu aya özel yemek çeşitlerimizi iftar menüsü adı altında topladık.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 13. gün iftar menüsü
Lokma'nın 13. gün iftar menüsü

Ramazan ayında Lokma ekibi, yemeğinden tatlısına kadar özel birçok menüyü sizinle buluşturmak için iftar menüleri hazırlamaya devam ediyor. Beraber başladığımız bu Ramazan ayını birlikte nefis yemek tarifleri ile bitirmek istiyoruz. Pratik olmasına özen gösterdiğimiz bu tariflere bayılacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.

13. gün iftar menüsü

Soğan Çorbası

Soğan çorbası fikrine ilk başta isminden dolayı sıcak bakmayabilirsiniz. Ancak bu çorbanın sağlığa olan faydası saymakla bitmez. Mutlaka deneyin.

Tarif için tıklayınız: Soğan Çorbası

Çoban kavurma

Çoban kavurma iftar sofralarınızı şenlendiren misafirleriniz için ideal bir yemek. Bu lezzetin misafirlerinizin gönlünü çalacağına eminiz.

Tarif için tıklayınız: Çoban kavurma

Domatesli kimyonlu bulgur pilavı

Bulgur pilavını domates ve kimyonla birlikte deneyin. Tadına doyulmaz bu yemek birçoğumuzun favorisi olmaya aday.

Tarif için tıklayınız: Domatesli kimyonlu bulgur pilavı

Hindistan cevizli Kıbrıs tatlısı

Kıbrıs tatlısının hindistan cevizi ile olan uyumuna hayran kalacaksınız. İftarı açtıktan sonra çayın yanında hafif bir tatlı yemek isteyenler için ideal.

Tarif için tıklayınız: Hindistan cevizli Kıbrıs tatlısı

12. gün iftar menüsü
RAMAZAN
12. gün iftar menüsü

11. gün iftar menüsü
RAMAZAN
11. gün iftar menüsü

10. gün iftar menüsü
RAMAZAN
10. gün iftar menüsü
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