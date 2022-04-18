Ramazan Kolombiyada hayırseverlerden her gün iftar
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RAMAZAN HABERLERİ

Kolombiya'da hayırseverlerden her gün iftar

Kolombiya’daki Al Kurtubi İslami Çalışmalar Merkezi’nde hayırseverler tarafından Ramazan boyunca her gün iftar organizasyonu düzenleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kolombiyada hayırseverlerden her gün iftar
Al Kurtubi İslami Çalışmalar Merkezi’nde verilen iftarların masraflarını hayırsever kişi ya da kurumlar gönüllü üstleniyor.

Kolombiya’daki Al Kurtubi İslami Çalışmalar Merkezi’nde hayırseverler tarafından Ramazan boyunca her gün iftar organizasyonu düzenleniyor. Başkent Bogota’da bulunan ve cami olarak da hizmet veren Al Kurtubi İslami Çalışmalar Merkezi’nde verilen iftarların masraflarını hayırsever kişi ya da kurumlar gönüllü üstleniyor. Merkezde bir araya gelen Müslümanlar, oruçlarını toplu olarak açtıktan sonra teravih namazıyla günü tamamlıyor.

HERKES DAVETLİ

Dün akşamın iftar masraflarını üstlenen Carolina Castillo, mutluluğunu dile getirerek, “Bu iftar, kardeşlerimin hayrı ve insanların orucunu eda etmesi için bizler tarafından büyük bir muhabbetle hazırlandı. Allah, hem bu dünyada hem öbür tarafta bizler için en iyisini nasip etsin” dedi.
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