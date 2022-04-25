Ramazan Konaklarda enderun geleneği
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Konaklarda ‘enderun’ geleneği

Osmanlı’da gün boyu süren iftar hazırlıkları özellikle konaklarda yemek sonrası Enderun geleneği ile kıldırılan teravih namazları ile en üst noktaya çıkardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Konaklarda ‘enderun’ geleneği
Arşiv

Osmanlı’da gün boyu süren iftar hazırlıkları özellikle konaklarda yemek sonrası Enderun geleneği ile kıldırılan teravih namazları ile en üst noktaya çıkardı. Ramazan’ın en özel ibadetlerinden birisi olan teravih namazı heyecanının yaşandığı yerler arasında cami ve mescitler dışında Enderun geleneğinin uygulandığı konaklar da yer alırdı. Normal günlerde de konakta bulunan konak imamı teravih kıldırmaz, dışarıdan bir imam ve güzel sesli müezzinler tutulurdu. Teravih namazını kıldıran imamın sesine dokunmaması için uzağına konan buhurdanda öd ya da amber yakılırdı. Müezzinler bu cemaat saflarının en sonunda bulunur, her iki rekâtta bir hep birlikte ilahiler okurlardı.

ÇOCUKLU KADINLARA ÖZEL TERAVİH

Kadınların teravih namazı kılmaları için de camilerde özel yerler ayarlanır, küçük çocuğu olan kadınlar, camiye gitmeleri zor olacağı için mahallede bir evde toplanarak namazlarını kılarlardı.

Kadim Osmanlı geleneği: Enderun Teravihi
RAMAZAN
Kadim Osmanlı geleneği: Enderun Teravihi

Çekmeköy’de teravihler Enderun usulü
GÜNDEM
Çekmeköy’de teravihler Enderun usulü
Onun Gibinin 24. bölümü yayında

O'nun Gibi'nin 24. bölümü yayında

​O en güzel ailenin en hayırlı reisiydi.
Galatasaray İzmirde kazandı

Galatasaray İzmir'de kazandı

Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası Altay'ın umutları tükendi.
Taksim metroda yangın: Yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı

​Küçük kızın gözyaşları yürek sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.