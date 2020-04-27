Ramazan Koronayı atlatanlar oruç tutabilir Bağışıklığı zayıflatmıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Koronayı atlatanlar oruç tutabilir: Bağışıklığı zayıflatmıyor

Uzmanlar, Kovid-19 hastalığını atlatan, iyileşme dönemlerini tamamlayan ve kronik hastalığı bulunmayan kişilerin oruç tutabileceklerini söyledi. Dr. Eşref Araç, “Tedaviyle hastalığın sona erdiği, kronik hastalığı olmayan ve hekimi tarafından oruç tutmasına onay verilen kişilerin, oruç tutmalarında tıbbi açıdan sakınca bulunmuyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Uzmanlar, Kovid-19 hastalığını yenerek sağlığına kavuşanların, ramazan ayında oruç tutmalarının sakıncalı olup olmadığını değerlendirdirdi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Kovid-19 hastalığını geçirmeden önce oruç tutmada sorun yaşamayan, kronik hastalığı bulunmayan, hastalığı atlattıktan sonra herhangi bir şikayeti bulunmayan ve nekahet dönemi sona eren kişilerin oruç tutabileceklerini kaydetti.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATMIYOR

Sağlığı yerinde olan vatandaşların, “Salgın sürecinde oruç bağışıklık sistemimi düşürür. Kovid-19’dan korkuyorum. Bu nedenle oruç tutmayacağım” gibi düşüncelere kapılmalarına gerek olmadığını anlatan Aydın, “Çünkü bir insanın bağışıklık sistemi güçlüyse oruç onun bağışıklık sistemini zayıflatmayacağı gibi Kovid-19’a karşı da daha hassas bir hale getirmez. Hatta birçok makalede, oruç sistemi içerisindeki beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ifade edilir” dedi.

SAKINCA YOK

  • İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Eşref Araç da oruç tutmanın bağışıklık sistemini zayıflattığına ilişkin hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını, aksine bağışıklığı güçlendirdiğine dair birçok argüman olduğunu belirtti. “Tedaviyle hastalığın semptomlarının sona erdiği, sağlığına kavuşan, kronik hastalığı olmayan ve hekimi tarafından oruç tutmasına onay verilen kişilerin, oruç tutmalarında tıbbi açıdan sakınca bulunmuyor” diyen Eşref Araç, kronik hastalığı bulunan vatandaşların ise oruç tutmadan önce hekimlerine mutlaka danışmaları gerektiğini ekledi.

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