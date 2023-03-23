Ramazan Kronik hastalığı olanlara Ramazan uyarısı Oruç tutarken bunlara dikkat edin
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ GENEL SAĞLIK

Kronik hastalığı olanlara Ramazan uyarısı: Oruç tutarken bunlara dikkat edin

Ankara Etlik Şehir Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, oruç tutmak isteyen kronik hastaları uyardı. Gemcioğlu, kronik hastalığı bulunan kişilerin ramazan ayında dikkat etmesi gerekenler kriterleri paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kronik hastalığı olanlara Ramazan uyarısı: Oruç tutarken bunlara dikkat edin
Dr. Emin Gemcioğlu

İç Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Gemcioğlu, oruç tutmak isteyen kronik hastaların ramazan ayında dikkat etmesi gerekenlere ilişkin bilgileri aktardı.


Ramazan ayıyla birlikte kendilerine başvuran kronik hastaların ilk sorduğu sorunun "Oruç tutabilir miyim?" olduğunu aktaran Gemcioğlu, bu süreçte özellikle diyabet, yüksek tansiyon, kalp, romatizma ve kanser hastalarından yoğun başvurular aldıklarını belirtti.



Her kronik hastalığın ve hastanın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gemcioğlu, "Kronik hastalarımızın oruç tutmadan önce mutlaka doktor kontrolünde olmaları, ayrıntılı tetkik ve tahlillerini yaptırmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.


"İnsülin kullanan diyabet hastalarına oruç tutmamalarını öneriyoruz"

Doç. Dr. Gemcioğlu, oruç tutmak isteyen diyabet hastaları için şu önerilerde bulundu:

"Diyabet hastalarını biz iki gruba ayırıyoruz. İnsülin kullanan hastalarımıza genelde oruç tutmamalarını öneriyoruz. Çünkü gün içinde bu gruptaki hastalarımızda ciddi şeker düşüklüğü oluşur.

Fakat hastamızın kan şekeri kontrol altındaysa, günde 1 veya 2 tablet şeker ilacı kullanıyorsa, bu ilaçlar kan şekerini ciddi anlamda düşürücü değilse hastalarımızın ilaçlarını sahur ve iftar vaktine göre ayarlayıp oruç tutmalarını önerebiliyoruz. Bu hastalarımız oruç tutarken gün içinde çok efor sarfetmemeli, iftar ve sahur arasında yeterli sıvı alımına dikkat etmeli."


"Tansiyon hastaları önce kan basıncını ölçtürmeli"

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastalarının da dikkat edeceği hususların bulunduğunun altını çizen Gemcioğlu, "Tansiyon hastalarımız ramazanda bize başvurduğunda kan basıncı kontrollerini yapıyoruz. Eğer kan basıncı normal sınırlarda ise ilacını iftar ve sahura göre düzenleyip orucunu tutmasını önerebiliyoruz." diye konuştu.

Gemcioğlu, kan basıncı çok yüksek ve kontrol altında olmayan hastaların ise tedavi düzenlemesini yaptıklarını ve en azından bu tedavinin ilk döneminde oruç tutmamalarını önerdiklerini söyledi.


Kalp hastaları

Kalp hastalığının ise çok farklı çeşitlerinin olduğuna dikkati çeken Gemcioğlu, "Eğer hastamızın kalp yetmezliği varsa, vücudu ödem topluyorsa, idrar sökücü kullanmak zorundaysa oruç tutmamalarını öneriyoruz. Kalp yetmezliği olmayan, sadece birkaç kalp ilacı kullanan hastalarımız ise yine hekimlerince ilacının dozu ve saatini ayarlayarak oruç tutabilir." dedi.



"Kemoterapi alan kanser hastaları, diyalize giren böbrek hastaları oruç tutmamalı"

Kemoterapi alan kanser hastalarına oruç tutmayı kesinlikle önermediklerini vurgulayan Gemcioğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü bu hastalarımız vücut direnci baskılı olan, enfeksiyona açık hastalar. Bunun dışında böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalara da oruç tutmalarını önermiyoruz. Fakat diyalize girmeyen, stabil böbrek hastalarının ilaç tedavileri iftar ve sahura göre düzenlenerek oruç tutmaları önerilebilir."


İleri yaştaki kişilerin de sıvı kaybı konusunda dikkatli olması gerektiğini söyleyen Gemcioğlu, "Geriatrik yaş grubundaki hastalarımızda eğer sıvı kaybı ciddi problem yaratıyorsa hasta özeline göre oruç tutmamalarını önerebiliyoruz." şeklinde konuştu.


Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları kullanan iltihaplı romatizma hastalarına da genellikle oruç tutmalarını önermediklerini anlatan Gemcioğlu, bunun haricindeki hastaların ise doktorlarının önerisi doğrultusunda oruç tutabileceğini vurguladı.



"Oruç tutabilecek hastalar mutlaka sahur yapmalı"

Doç. Dr. Gemcioğlu, doktorunun onayıyla oruç tutan kronik hastaların ramazanda dengeli ve sağlıklı beslenmesinin önemine işaret ederek, "Oruç tutabilecek kronik hastalarımız mutlaka sahur yapmalı, gerekli sıvı alımını ihmal etmemeli. Gerekirse doktorunun görüşü doğrultusunda ilaçları iftar ve sahur olmak üzere iki doza bölünerek düzenlenmeli." bilgisini paylaştı.


Kronik hastaların da tüm bireyler gibi ramazanda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınması gerektiğini aktaran Gemcioğlu, bu dönemde sıvı kaybına neden olacak, yorucu fiziksel egzersizlerden de uzak durulması tavsiyesinde bulundu.



Canan Karatay 'Süper besin' diyerek açıkladı: Sahurda ve iftarda mutlaka tüketin

Dünya genelinden ilk teravih kareleri

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.