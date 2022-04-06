Ramazan Kudüslüler Ramazan fenerini yaktı
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RAMAZAN HABERLERİ

Kudüslüler Ramazan fenerini yaktı

Filistinli çocuklar, İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde, geleneksel Ramazan feneri etkinliğiyle renkli görüntüler eşliğinde eğlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kudüslüler Ramazan fenerini yaktı
Filistinli, ışıklar ve duvar resimleriyle süslenmiş yollardan Eski Şehir’in surları içinde yer alan Laklak Kulesi bölgesine yürüdü.

Filistinli çocuklar, İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde, geleneksel Ramazan feneri etkinliğiyle renkli görüntüler eşliğinde eğlendi. Mescid-i Aksa’nın Hutta kapısı ve diğer kapılarında geleneksel kıyafetleriyle teravih namazı vaktinde toplanan her yaştan Filistinli, ışıklar ve duvar resimleriyle süslenmiş yollardan Eski Şehir’in surları içinde yer alan Laklak Kulesi bölgesine yürüdü.

BÜYÜK FENER YAKILDI

Yol boyunca tef, darbuka gibi müzik aletleriyle Filistin şarkıları söylendi. Laklak Kulesi’nin bulunduğu bölümde hazırlanan sahne ve etkinlik alanında büyük Ramazan feneri aydınlatılmadan önce Filistinli izciler geçit töreni yaptı. Her yaştan Filistinlinin toplandığı etkinlikte çocuklara özel gösteriler yapıldı. Sahneden geri sayımın yapılmasının ardından büyük Ramazan feneri ışıklarla aydınlatıldı ve sahne çevresine kurulu maytaplar ateşlendi.

Filistinli küçük çocuk ramazan ayının gelişini Kudüs'te takla atarak kutladı
OYNAT 00:31
Filistinli küçük çocuk ramazan ayının gelişini Kudüs'te takla atarak kutladı
İşgal altındaki Filistin'in Kudüs şehrinde küçük bir çocuk Ramazan ayının gelişini takla atarak kutladı.

Küçük çocuğun etrafında toplanan Filistinli kalabalık, küçük çocuğa tezahurat yaptı.

Takla atan küçük çocuğun neşeli halleri kameraya yansıdı.


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