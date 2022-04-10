Kudüs’te iyilik vakti

Sosyal medyada “CZN Burak” olarak tanınan şef Burak Özdemir, Türk Kızılayı’nın Doğu Kudüs’teki Ramazan faaliyetlerine eşlik etti. Filistinli sevenleriyle buluşan Özdemir, Mescid-i Aksa’nın avlusunda iftar hazırladı.
İYİ Kİ KIZILAYIMIZ VAR
Ramazan’ın ilk cuma namazını Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan kutsal mabet Mescid-i Aksa’da kılan Özdemir, “Kudüs’ü görmek benim en büyük hayalimdi. Cuma namazını burada cemaatle beraber kılmak çok hoşuma gitti.” dedi. Kızılayın koordinasyonunda iftar hazırladığını aktaran genç şef, şöyle konuştu: “Kızılayımız her gün burada. Biz sadece iki-üç gün insanların yanında olabiliyoruz. Ama Kızılay her gün buradalar. Dünyanın dört bir yanında mazlumların yaralarını sarıyorlar. Burada buna gözümle de şahit oldum.
İyi ki Kızılayımız var.”