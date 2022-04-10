Ramazan Kudüste iyilik vakti
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RAMAZAN HABERLERİ

Kudüs’te iyilik vakti

Sosyal medyada “CZN Burak” olarak tanınan şef Burak Özdemir, Türk Kızılayı’nın Doğu Kudüs’teki Ramazan faaliyetlerine eşlik etti. Filistinli sevenleriyle buluşan Özdemir, Mescid-i Aksa’nın avlusunda iftar hazırladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kudüs’te iyilik vakti
CZN Burak

Sosyal medyada “CZN Burak” olarak tanınan şef Burak Özdemir, Türk Kızılayı’nın Doğu Kudüs’teki Ramazan faaliyetlerine eşlik etti. Filistinli sevenleriyle buluşan Özdemir, Mescid-i Aksa’nın avlusunda iftar hazırladı.

İYİ Kİ KIZILAYIMIZ VAR

Ramazan’ın ilk cuma namazını Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan kutsal mabet Mescid-i Aksa’da kılan Özdemir, “Kudüs’ü görmek benim en büyük hayalimdi. Cuma namazını burada cemaatle beraber kılmak çok hoşuma gitti.” dedi. Kızılayın koordinasyonunda iftar hazırladığını aktaran genç şef, şöyle konuştu: “Kızılayımız her gün burada. Biz sadece iki-üç gün insanların yanında olabiliyoruz. Ama Kızılay her gün buradalar. Dünyanın dört bir yanında mazlumların yaralarını sarıyorlar. Burada buna gözümle de şahit oldum.

İyi ki Kızılayımız var.”

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