Kur’an finali Çamlıca Camisi’nde

68 ülkeden 121 kişinin katıldığı 20-23 Mayıs'taki ön elemelerin ardından yarışmanın finali bugün gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmada dereceye giren 4 yabancı ve 12 Türk okuyucu ile 25-30 Mayıs'ta çeşitli illerde Kur'an ziyafeti programları icra edilecek.

ŞEHRİN YENİ MÜHRÜ

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, yarışmanın bugüne kadar hep camilerde, özellikle de son 3 yıldır Fatih Camisi'nde yapıldığını hatırlatarak, "Yarışmayı camide yapmamızın amacı tarih, kültür ve medeniyetimizi yansıtan eserlerimizi, dünyanın farklı ülkelerinden gelmiş Müslüman kardeşlerimize tanıtmak. Bu sene tabii ki İstanbul'umuzun yeni bir mührü olan ve dünyanın da kubbeli yapı olarak en büyük camilerinden Çamlıca Camisi'nde yapmayı arzu ettik" dedi.