Kur'an-ı Güzel Okuma Yarışması'nın finali Çamlıca Camisi'nde

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Büyük Çamlıca Camisi'nde yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca, bu yıl 7'ncisi düzenlenecek yarışma ile Türkiye ve İslam coğrafyasında Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi ile güzel okunmasının yaygınlaşması, İslam ülkeleri arasındaki birlik ve beraberliğe katkı sağlaması ve Türk kültürünün tanıtılması amaçlanıyor.

68 ülkeden 121 kişinin katıldığı 20-23 Mayıs'taki ön elemelerin ardından yarışmanın finali yarın gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmada dereceye giren 4 yabancı ve 12 Türk okuyucu ile 25-30 Mayıs'ta Ağrı, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Iğdır, Adıyaman, Kırklareli ve Aydın'da Kur'an ziyafeti programları icra edilecek.

Kur'an-ı Kerim hafızlık geleneğiyle de aktarıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İslam inancına göre, Müslümanlar için bir hayat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed'e indirildiğini, dünya ve ahiret saadetinin temin edilmesi için gönderildiğini belirtti.

Hafızlık geleneğinin, ashabı kiramın Hz. Muhammed'den aldığı Kur'an-ı Kerim'i kalplerinde muhafaza etmek suretiyle nesilden nesile ve bugüne kadar geldiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Elbetteki Kur'an-ı Kerim'in gönüllere sürur vermesi ve insanlarda tesir oluşturması, onun güzel terennüm edilmesiyle mümkündür. Bu sebeple de Peygamberimiz 'Kur'an'ı güzel seslerinizle süsleyiniz' hadisiyle bu duruma işaret etmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de geçen 'Kuran'ı tertil üzere okuyun' ifadesi hem güzel bir şekilde telaffuz etmek, hem manayı tedebbür etmek ve hem de güzel bir şekilde terennüm etmeyi ifade eder. Dolayısıyla Allah tarafından gönderilen bir kitabı kalplerde muhafaza ettiğimiz gibi onu en güzel bir şekilde okumak da Müslümanlar olarak bizim vazifemizdir."

Şahin, Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasına yönelik yarışmaların eleştirilmesine değinerek, "Gençlerimizin teşvik edilmesi açısından bu yarışma önem arz etmektedir. Yarışmanın formatı ve konseptiyle ilgili eleştiriler normaldir. Fakat yarışmanın yapılmasına yönelik eleştirileri doğru bulmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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Ödül töreni İstanbul'un yeni mühründe yapılacak

Yarışmanın final ve ödül töreninin ilk kez Büyük Çamlıca Camisi'nde yapılmasına ilişkin de Şahin, yarışmanın bugüne kadar hep camilerde, özellikle de son 3 yıldır Fatih Camisi'nde yapıldığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Yarışmayı camide yapmamızın amacı tarih, kültür ve medeniyetimizi yansıtan eserlerimizi, dünyanın farklı ülkelerinden gelmiş Müslüman kardeşlerimize tanıtmak ve cami içerisindeki manevi atmosferi Kur'an tilavetiyle buluşturmaktır. Bundan dolayı camilerde yapmayı tercih ediyoruz. Bu sene tabii ki İstanbul'umuzun yeni bir mührü olan ve dünyanın da kubbeli yapı olarak en büyük camilerinden Büyük Çamlıca Camisi'nde yapmayı arzu ettik ki gelen misafirlere de bu yeni, büyük camimizi de tanıtmış olalım ve insanların da oraya gelmelerini temin etmiş olalım."

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