Ramazan Kurandan dersler
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Kur'andan dersler

Allah'ın dini ve bize emir ve tavsiyeleri değişmediğine göre, çokça şikayet edilen ahlaki yozlaşmanın sebebi insanın kendisidir. İnsanın bencil olduğunu önkabulüyle işleyen kapitalist düzen ve ilişkilerin artık klavyelerle ve soğuk monitör camlarıyla yürütülmesi de bu durumun sebeplerinden birkaçı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakîkî Müslüman, kul olduğunu bilir ve kulluk vazîfelerini eksiksiz yapmaya uğraşır.
Hakîkî Müslüman, kul olduğunu bilir ve kulluk vazîfelerini eksiksiz yapmaya uğraşır.

İnsan ilişkileri konusunda Kur'an'dan örnek almamız gereken meseleleri sıralayalım:

  • "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen, en iyi olanla karşılık ver! Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişi sanki candan bir dostmuş gibi olur.” Fussilet 34
  • Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Ama eğer onlara karşı katı yürekli davransaydın, kesinlikle senden uzaklaşırlardı: Şu halde onları affet, affedilmeleri için de dua et ve yönetim işinde onlarla istişare(ye devam) et! Al-i İmran 159
  • Öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanların hatalarını bağışlarlar. Al-i İmran 134
  • Yaptığını çok göstererek başa kakma. Müddesir 6

  • O'nunla (Firavun'la) yumuşak bir dille konuşun Taha 44

  • O kullar ki, sözün tamamını dinlerler ve en güzeline uyarlar. Zümer 18

  • Ey iman edenler! Hiçbir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Olur ki alay edilenler, onlardan daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar, kendilerinden daha iyi olabilirler. Birbirinizi ayıplamayınız. Birbirinize kötü lakaplar takmayınız. Hucurat 11

  • Birbirinizin ayıplarını araştırmayınız. Birbirinizin arkasından gıybet etmeyiniz. Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Hucurat 12
  • Ey inananlar! Eğer bir yalan haber taşıyan size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırınız. Hucurat 6

  • Rahmanın has kulları, onlar yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler ve ne zaman kötü niyetli dar kafalı kimseler, kendilerine laf atacak olsa, sadece “Selam!” derler geçerler.“ Furkan 63

  • Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyiniz! Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini süsledik.“ Enam 108

  • Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayınız“ Nisa 140"
2 bin lira harçlık30 bin lira bedel

2 bin lira harçlık
30 bin lira bedel

Bakan Akar, yeni sistemin detaylarını açıkladı.
Mersinde tersaneyeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Taşucu'ndan verebilir.
Bin lirahaftaya hesapta

Bin lira
haftaya hesapta

​12.5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.
Askerdekiler erken terhis mi olacak?

Askerdekiler erken terhis mi olacak?

​Yeni askerlik sistemi ile birlikte müjde gelebilir.
9 milyon <br>euroya gidiyor

9 milyon
euroya gidiyor

​Şampiyon Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu.
Fransa'dan<br> Samp-T füze teklifi

Fransa'dan
Samp-T füze teklifi

​S-400 ve F-35 geriliminde Türkiye'ye yeni teklif.
100 bin kişi aranıyor

100 bin kişi aranıyor

​Çok sayıda kurum personel alımı için harekete geçti

Yer kalmayınca<br>ek sefer konuldu

Yer kalmayınca
ek sefer konuldu

​10 milyon kişinin yollara çıkması bekleniyor.

ABD'nin ardından Türkiye'den hamle

ABD'nin ardından Türkiye'den hamle

​Türkiye ABD menşeli 22 üründe vergi yarıya indirdi.
Yargıtay'a<br>kritik seçim

Yargıtay'a
kritik seçim

Erdoğan'ın imzasıyla yeniden göreve başladı.
Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş

Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş

​Google'a günlük 20 bin lira ödemişler.
Silah sanayii<br>savaş istiyor

Silah sanayii
savaş istiyor

​Trump, kendisinin 'askeri-endüstriyel kompleks' tarafından savaşa zorlandığını iddia etti.
3 bölgeye dikkat

3 bölgeye dikkat

Meteoroloji'nin son tahmininde bölge bölge uyarı.
9 yaşındaki çocuktan acı haber

9 yaşındaki çocuktan acı haber

İnşaat çukuruna düşen çocuk kurtarılamadı.
YSK gerekçeyi<br>hemen açıklasın

YSK gerekçeyi
hemen açıklasın

​YSK, iptal kararının üzerinden 16 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararını açıklamadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.