Ramazan KYKda Ramazan Sokağı
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RAMAZAN HABERLERİ

KYK’da 'Ramazan Sokağı'

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ayşe Hafsa Sultan Yurdunda 'Ramazan Sevinci Programı’ kapsamında hazırlanan Ramazan Sokağı, ailelerinden kilometrelerce uzaktaki gençlerin Ramazan coşkusunu yaşamasını sağlıyor.

Haber Merkezi IHA
Ramazan sokağı eğlenceleri
Ramazan sokağı eğlenceleri

Ailelerinden kilometrelerce uzaktaki Manisa’ya eğitim hayatları için Türkiye’nin farklı noktalarından gelen yüzlerce öğrenci kaldıkları Ayşe Hafsa Sultan Yurdunda oluşturulan Ramazan Sokağı ile ramazan coşkusunu yaşama imkanı buluyor.

Yurtta kalan gençlerin ramazan coşkusunu yaşamaları için düzenlenen ve iftar sonrası faaliyete geçen ramazan sokağının stantlarında ramazan şerbeti, allı güllü macun, kumda kahve, pamuk şeker, çiğ köfte, içli köfte gibi geleneksel lezzetler sunuluyor. Tasavvuf müziği ile başlayan gecede öğrenciler gönüllerince eğlenirken, gerçekleşen etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Ayşe Hafsa Sultan Yurdu Müdürü Ebru Acar, "Yurdumuzda düzenlediğimiz ramazan etkinlikleri kapsamında, yurt bahçesinde stantlar açıldı. Ramazan Sokağı’nda öğrenciler için ramazan şerbeti, allı güllü macun, kumda kahve, pamuk şeker, çiğ köfte, içli köfte gibi geleneksel lezzetlerden oluşan stantlar kuruluyor. İftar sonrasında başlayan etkinlikler akşam 23.00’a kadar devam ediyor. Gençlerimiz, ramazan etkinlikleriyle iftar sonrası mutlu bir akşam geçirmenin keyfini yaşıyor. Amacımız evlerinden uzaktaki gençlerimizi kendi evlerinde gibi hissetmelerini sağlamak" dedi.

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