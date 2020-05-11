Ramazan 18 gün iftar menüsü
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RAMAZAN HABERLERİ

Lezzetli ve pratik tarifler - Bugün ne pişirsem?

18. gün iftar menüsü

Ramazan ayı iftar menülerimize devam ediyoruz. Lezzetli ve çeşidi bol olan yemeklerimizden sizin için özel menüler çıkardık. Yediğiniz her Lokma'da bizim de bir katkımız olsun diye Ramazan boyunca sizinleyiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 18. gün iftar menüsü.
Lokma'nın 18. gün iftar menüsü.

Lokma'nın özel seri olarak yaptığı iftar menüleri bu Ramazan hem sağlık açısından hem de pratik olması nedeniyle gönlümüzü çelecek. Özellikle yöresel yemekleri sizinle buluşturmaya dikkat ediyoruz. Anadolu'nun her yeri ayrı bir lezzetli tarife eşlik ediyor. Bu tarifleri çok seveceğinize eminiz.

18. gün iftar menüsü

Tandır çorbası

Osmanlı mutfağından sofralarımıza taşınan bu lezzete bayılacaksınız. Sağlık deposu olan bu çorbayı Ramazandan sonrada sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz.

Tarif için tıklayınız: Tandır çorbası

Borani

Anadolu'nun tadına doyulmaz bu yemeğini bilmeyenler için yeniden tarif olarak yeniden veriyoruz.

Tarif için tıklayınız: Borani

Patlıcanlı spagetti

Patlıcan spagetti daha önce denediniz mi? İtalyan mutfağının en sevilen lezzeti olan spagetti patlıcan ile daha lezzetli.

Tarif için tıklayınız: Patlıcanlı spagetti

Bitter çikolatalı pişmeyen ceheesecake

Bitter çikolata ve pişmeyen cheesecakenin uyumuna bayılacaksınız. Yapımı ile pratik olan bu lezzet çayın yanına çok yakışacak.

Tarif için: Bitter çikolatalı pişmeyen ceheesecake

16. gün iftar menüsü
RAMAZAN
16. gün iftar menüsü

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15. gün iftar menüsü

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