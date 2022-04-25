Mahalleli gençlik merkezinde buluşuyor

Topağacı Mahallesi’nde bulunan camide oluşturulan gençlik merkezi gençlerin bir araya geldiği mekan oldu.

Ümraniye Molla Hüsrev Camisi imamı Osman Korkmaz, genç ve çocuklara yönelik çeşitli eğitici ve sosyal aktiviteler düzenleyerek mahalle sakinlerinin takdirini topluyor. Topağacı Mahallesi’nde bulunan camide oluşturulan gençlik merkezi, gençlerin bir araya gelip sohbet edebildiği, eğlenebildiği bir mekan olmasını yanı sıra mahalle sakinlerini de buluşturuyor. Kısa süre önce göreve başladığı camide gençlik merkezini kuran imam Osman Korkmaz, Ramazan’da ihtiyaç sahibi aileleri araştırarak, hayırseverlerin yardımlarının ulaşmasını da sağlıyor.