Mali’de 20 bin aileye Cansuyu

Yiyecek bulmakta zorlanan 20 bin muhtaca içerisinde temel yiyeceklerin olduğu Ramazan kumanyaları dağıtıldı. Ayrıca 5 bin kişiye iftar sofraları kurulup, sıcak yemek dağıtıldı.

Mali’de yapılan yardım organizasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan:

"Ramazan ayının rahmeti ve bereketi ile insanlarımın dayanışma ve yardımlaşması da artıyor. Bizler de şu an dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olan Mali’de gıda yardımları yapıp, iftar sofraları kurduk. İnşallah hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile bu bölgelerdeki faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

RAMAZAN 5. gün iftar menüsü