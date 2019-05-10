Ramazan Malide 20 bin aileye Cansuyu
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Mali’de 20 bin aileye Cansuyu

Her yıl Ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştıran Cansuyu Derneği, göç etmek zorunda kalıp hayvan pazarının yanına kamp kuran ve zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan Malili muhtaçlara yardım elini uzattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cansuyu Derneği, Malili muhtaçlara yardım elini uzattı.
Cansuyu Derneği, Malili muhtaçlara yardım elini uzattı.

Yiyecek bulmakta zorlanan 20 bin muhtaca içerisinde temel yiyeceklerin olduğu Ramazan kumanyaları dağıtıldı. Ayrıca 5 bin kişiye iftar sofraları kurulup, sıcak yemek dağıtıldı.

Mali’de yapılan yardım organizasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan:

  • "Ramazan ayının rahmeti ve bereketi ile insanlarımın dayanışma ve yardımlaşması da artıyor. Bizler de şu an dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olan Mali’de gıda yardımları yapıp, iftar sofraları kurduk. İnşallah hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile bu bölgelerdeki faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

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