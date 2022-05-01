Meslek liseliler yaşlıların bakımlarını yaptı

Adana Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri, “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor” projesi kapsamında çeşitli mahallelerde vatandaşların bayram öncesi saç, sakal tıraşı, manikür, pedikür ve cilt bakımı gibi kişisel bakım hizmetlerini ücretsiz karşılıyor. Öğrencilerden Fatma Bircan Kabak mahalledekilere cilt bakımı yaptıklarını, huzurevlerine gittiklerini belirtti. Kabak, “Kişisel bakım yaparak onları bayram öncesi hazırlıyoruz. Bundan mutluluk duyuyorum.” dedi.

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