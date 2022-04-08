Minik kalplerden büyük yardım

Malatya’nın Darende ilçesinde anaokulu öğrencileri harçlıklarıyla Ramazan yardımı yaptı. Yavuz Sultan Selim Anaokulunca hayata geçirilen “Minik Yürüklerin Dev İyiliği” projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla, okul bahçesinde kurulan stantlarda yardım kolilerini hazırladı. Okul Müdürü Gazi Kurtoğlu, çocuklara yardımlaşmanın, paylaşmanın güzelliğini yaşatmak istediklerini söyledi. Bu kapsamda Ramazanda projeyi başlattıklarını anlatan Kurtoğlu, “Yardımlaşma ve paylaşmanın önemini çocuklara aşılamak gerek. Gelecek nesillerin, bugünden daha fazla merhametli, vicdanlı ve paylaşmayı öğrenerek yetişmesi, ülkemiz için son derece önemli” dedi.