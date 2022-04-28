Minikler ‘zimem’i yaşatıyor

Ankara Mamak’ta eğitim gören Kur’an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdiği harçlıklarla iki ailenin esnafa olan veresiye borcunu ödedi. Osmanlı döneminin ‘zimem defteri’ uygulamasını yaşatan öğrenciler ayrıca hazırladıkları gıda kolilerini hocaları eşliğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerinin bu davranışının herkese örnek olması gerektiğini belirten Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çekikus, “Zimem defteri; bugünkü adıyla veresiye defteri, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ediyor. Osmanlı’nın en güzel geleneklerinden biri olan zimem defteri uygulaması, bizlere pek çok şeyi öğütleyen kıymetli bir gelenektir. Güzel ahlak, yardımlaşma, dayanışma bize atalarımızdan miras kalmış birer hazinedir. Bu değerleri yaşatmak ise hepimizin sorumluluğundadır” dedi.

20 ailenin borçları ödendi

Isparta’da bir hayırseverin Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesine yaptığı 82 bin liralık bağışla, 5 mahalledeki 15 bakkala veresiye borcu olan 20 ailenin borçları kapatıldı. Isparta Müftüsü Bayram Şahin de Zafer Mahallesi’ndeki bir bakkala vakıf görevlisiyle giderek ihtiyaç sahibi ailenin veresiye borcunun ödenmesine şahitlik etti. Hayırsevere teşekkür eden Şahin, ramazan ayında vakıf aracılığıyla maddi durumu iyi olmayanlara destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal de mahallesindeki bakkalların veresiye defterinin kapanmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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