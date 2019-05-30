Muffin Kalıbında Muhallebili Kadayıf

Şerbet için malzemeleri tencereye alıp kaynatın. Muhallebi için malzemeleri tencereye alın koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
Kadayıfı kabaca parçalara bölün. Kadayıfı bir kasede sıvı yağ ile harmanlayın. Muffin kalıplarına paylaştırın, üzerlerine bastırın. Cevizleri kıyıp kalıplara paylaştırın. Muhallebiyi paylaştırın.
Kadayıfla üzerlerini kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak kadayıfı ılık şerbetle ıslatın. Toz fıstıkla servis edin. Afiyet olsun.
- *Hazırlama süresi: 20 dakika
- *Pişirme süresi: 30 dakika
- * Servis sayısı: 4 kişilik
- Malzemeler
- * 200 gram taze kadayıf
- * Yarım su bardağı sıvı yağ
- * Yarım su bardağı ceviz
- Şerbet için
- * Yarım su bardağı toz şeker
- * Yarım su bardağı su
- * 1 çay kaşığı limon suyu
- Muhallebi için
- * 1 çorba kaşığı mısır nişastası
- * 1 su bardağı toz şeker
- * 1 çorba kaşığı un
- 1 paket vanilya
- * 1 adet yumurta
- * 2 su bardağı süt
- Servis için
- * Arzu edilen kadar toz fıstık