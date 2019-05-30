Ramazan Muffin Kalıbında Muhallebili Kadayıf
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN SOFRASI

​Muffin Kalıbında Muhallebili Kadayıf tarifi

Muffin Kalıbında Muhallebili Kadayıf

Çıtır çıtır kadayıf ve muhallebinin eşliğindeki bu tatlı lezzetiyle bağımlılık yapacak. Görüntüsü ve şık sunumlarıyla davet ettiğiniz misafirleriniz için şahane bir ikram olacak muffin kalıbında muhallebili kadayıf, damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Muffin Kalıbında Muhallebili Kadayıf tarifi
​Muffin Kalıbında Muhallebili Kadayıf tarifi

Şerbet için malzemeleri tencereye alıp kaynatın. Muhallebi için malzemeleri tencereye alın koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Kadayıfı kabaca parçalara bölün. Kadayıfı bir kasede sıvı yağ ile harmanlayın. Muffin kalıplarına paylaştırın, üzerlerine bastırın. Cevizleri kıyıp kalıplara paylaştırın. Muhallebiyi paylaştırın.

Kadayıfla üzerlerini kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak kadayıfı ılık şerbetle ıslatın. Toz fıstıkla servis edin. Afiyet olsun.

  • *Hazırlama süresi: 20 dakika
  • *Pişirme süresi: 30 dakika
  • * Servis sayısı: 4 kişilik
  • Malzemeler
  • * 200 gram taze kadayıf
  • * Yarım su bardağı sıvı yağ
  • * Yarım su bardağı ceviz
  • Şerbet için
  • * Yarım su bardağı toz şeker
  • * Yarım su bardağı su
  • * 1 çay kaşığı limon suyu
  • Muhallebi için
  • * 1 çorba kaşığı mısır nişastası
  • * 1 su bardağı toz şeker
  • * 1 çorba kaşığı un
  •  1 paket vanilya
  • * 1 adet yumurta
  • * 2 su bardağı süt
  • Servis için
  • * Arzu edilen kadar toz fıstık

Yeni Şafak okurları iftarda buluştu
GÜNDEM
Yeni Şafak okurları iftarda buluştu
2. adım Fırat’ın doğusu

2. adım Fırat’ın doğusu

Pençe Harekatı, PKK'ya lojistik sağlayan ABD'ye de darbe olacak.
Sivillerin kaçacağı yer kalmadı

Sivillerin kaçacağı yer kalmadı

Esed rejiminin bombaladığı İdlib için insani kriz ve göç uyarısı.
12 seçim kurulu başkanı ifade verdi

12 seçim kurulu başkanı ifade verdi

Seçim kurulu başkanları ifadeye çağrıldı.
İsrail erken <br>seçime gidecek

İsrail erken
seçime gidecek

Netanyahu hükümeti kuramadı, seçim Eylül'de.
Bahçeli 50 başkanı Ankara’ya çağırdı

Bahçeli 50 başkanı Ankara’ya çağırdı

İl başkanlarına hemşehri stratejisi anlatılacak.
HDP’li belediyeden Türkçe’ye yasak

HDP’li belediyeden Türkçe’ye yasak

Kayyum dönemindeki işçiler de işten çıkarıldı.
AK Partililerden komşu harekatı

AK Partililerden komşu harekatı

AK Parti'de 'İstanbul' çalışmaları yoğunlaştı.

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

Sabri Uzun'un kefil oldukları FETÖ'cü çıktı.

Nadir element <br>silahı masada

Nadir element
silahı masada

Çin, ABD'ye karşı element silahını masaya sürecek.

566 yıldır<br>acısını atamadılar

566 yıldır
acısını atamadılar

​Erdoğan, İstanbul fethinin kutlandığı programda konuştu.
Trump'a S-400 teklifi

Trump'a S-400 teklifi

Erdoğan-Trump telefonda görüştü.
Bakü'de<br>farklı final

Bakü'de
farklı final

Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.
Hakurk'ta iki şehit

Hakurk'ta iki şehit

EYP saldırısında yaralanan askerlerimiz şehit düştü.
Rusya<br>dosyası kapandı

Rusya
dosyası kapandı

Özel Yetkili Savcı Mueller, görevinden istifa etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.