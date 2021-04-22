Ramazan Mukabele halkaları yeniden kuruldu
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İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

​Mukabele halkaları yeniden kuruldu

Mukabele halkaları yeniden kuruldu

Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde sürdürülemeyen mukabele geleneği, bu Ramazan’da ülke genelindeki tüm camilerde genç yaşlı herkesin katılımıyla ifa ediliyor. Camilerde teravih namazı kılınamaması nedeniyle Ramazan hüzünlü idrak edilirken, sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde bir araya gelinen camilerde Kur’an-ı Kerim okumanın ve dinlemenin huzuru yaşanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mukabele halkaları yeniden kuruldu
Vatandaşlar sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde camilerde Kur’an-ı Kerim okumanın ve dinlemenin huzurunu yaşıyor.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler nedeniyle geçen yıl camilerde rahmet ve bereket ayı Ramazan’da mukabele geleneği devam ettirilemedi. “Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur’an-ı Kerim’i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi” anlamına gelen mukabele, bu yıl ülke genelinde tüm camilerde yaşatılıyor. Sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde camilerde bir araya gelen vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okumanın huzurunu yaşıyor.

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FEYİZDEN İSTİFADE EDİYORLAR

  • Mukabeleye katılanlar, din görevlilerince okunan Kur’an-ı Kerim’i takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor. Namaz vaktine yakın yoğun kalabalığın oluştuğu camilere aileleriyle gelen çocuklar, sesleri ve neşeleriyle mekanı daha anlamlı kılıyor. Camilerde bu sene de Kovid-19 tedbirleri kapsamında teravih namazının kılınamaması nedeniyle Ramazan’ı hüzünlü şekilde idrak eden vatandaşlar, Hazreti Muhammed’in sünneti olan ve yaklaşık 1400 yıldır devam eden mukabele geleneğine katılarak Ramazan’ın feyzinden istifade ediyor.

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RABBİMİZ’E HAMDEDİYORUZ

Bu kapsamda Ankara’nın merkezi yerlerindeki Hacı Bayram, Melike Hatun, Kocatepe, Aslanhane ve Taceddin Sultan camileri başta olmak üzere kent genelindeki tüm camilerde mukabele programları yapılıyor. Hacı Bayram Camisi Baş İmam Hatibi Ahmet Karalı, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde mukabele programlarının yapılmadığını ancak bu sene yapılabildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Hacı Bayram Camimiz’de görevli hocalarımızla beraber ikindi namazından önce mukabele-i şerif okunuyor ve cemaatimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Mukabeleyi takip eden cemaatimiz genç ve yaşlı erkek-kadın cemaatimizden oluşmakta. Bazı kardeşlerimiz Kur’an-ı Kerim’den, bazıları ezberden, bazıları da dinleyerek takip ediyor. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif’in olmazsa olmazlarından mukabele-i şerifin bu sene camilerimizde okunmasından dolayı Rabbimiz’e hamdediyoruz.”

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