Ramazan Nefislerini itikafla terbiye ediyorlar
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Nefislerini itikafla terbiye ediyorlar

Ramazanın son 10 gününde Allah’ın rızasını kazanmak için belli bir adab içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen “itikâf”, modern hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetine yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için Ramazan’ın ayrılmaz parçası oluyor. Ankara Kocatepe Camii’nde itikafa girenlerden Enver Yıldırım, “İnsan, maneviyat olduktan sonra açlık bile hissetmiyor” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Yıldırım
Enver Yıldırım

Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı “itikâf”, modern hayatın yoğunluğu içinde nefis terbiyesi ve ibadetine yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için Ramazan’ın ayrılmaz parçası oluyor. Ramazan’ın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi’ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyan itikâf, bu yıl Ramazan’da 11 bin 216 camide ifâ ediliyor. Bu kapsamda Ankara genelinde 344 caminin kapıları, önceki gün itikâf için açıldı.

YASTIK VE BATTANİYE EVDEN

İtikâfa girmek için Başkentin önemli sembollerinden Kocatepe Camisi’ne gelen gencinden yaşlısına birçok Müslüman, nafile ibadetler yapıp ardından Kur’an-ı Kerim okuyarak Allah’ı tefekkür ve zikir ediyor. Camide uyuyabilmek için yastık ve battaniyelerini evlerinden getiren vatandaşlar, Türkiye Diyanet Vakfınca avluda kurulan iftar çadırından yemek, caminin abdesthanesinden ise duş ihtiyacını gideriyor.

  • Günde 10 cüz okuyorum
  • Alper Gül
  • Camide itikafa girenlerin en genci olan, üniversite mezunu 26 yaşındaki Alper Gül ise iki hafta önce işten çıktığı için boş vaktini değerlendirmek adına önce bu ibadetle ilgili araştırma yaptığını söyledi. Bu yıl ilk kez girdiği itikaf için büyük heyecan duyduğunu vurgulayan Gül, “Çünkü önemli bir sünnet, büyük bir istifade. Belki de bir sene boyunca yapamayacağımız ibadetleri, 10 gün içinde hem de böyle bir manevi iklimde değerlendirme fırsatı var” diye konuştu. İtikaf sırasında Kur’an-ı Kerim ve salavat okuma, kaza namazı kılma ve Allah’ı zikretme gibi ibadetlerini bir çizelgeye not aldığını anlatan Gül, şöyle devam etti: “Kendime Kur’an-ı Kerim programı çizdim. Okuyabildiğim kadar her namazdan önce bir cüz, her namazdan sonra bir cüz. Günde toplam 10 cüz. 3 günde bir hatim yapmayı düşünüyorum. Kadir Gecesi’nde inşallah duasını yapacağım.”

İtikaf için 11 bin 216 cami hazır
RAMAZAN
İtikaf için 11 bin 216 cami hazır

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