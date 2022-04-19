Öğrenciye askıda iftar

Başkentte bulunan bir kitap kafede her gün bir hayır sever 70 öğrenciye iftar veriyor. İftar sonrasında ise öğrenciler kitap sohbetleri yapıyor. Kitap kafenin işletmecisi Harun Özüdoğru, organizasyonu bu yıl ilk kez hayata geçirdiklerini söyledi.

ÖĞRENCİLER YORULMASIN İSTEDİK

Özüdoğru, “Kitapların arasında Ramazan ayında nasıl bir aktivite yaparız diye düşündük. Aklımıza bu uygulama geldi. Öğrencilerin geri dönüşü bize çok olumlu oluyor” dedi. İşletmelerini genelde üniversite öğrencilerinin tercih ettiğini belirten Özüdoğru, “Bu yıl Ramazan ayının da okul zamanına denk gelmesinden dolayı oruç tutan öğrencilerin evlerinde hem ders çalışması hem de yemek yapmasının zor olacağını düşünerek öğrenciler yorulmasın, burada ücretsiz iftar açsın diye düşündük. Hayır severlere tek tek kendim ulaşıyorum. Öğrencilerin iftarına sponsor olduklarını öğrenince mutlu oluyorlar. Bir günlük yemeğin bedeli 2 bin TL. Güzel bir aile ortamı oluşuyor burada” diye konuştu.

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İFTARA NE YAPARIZ DÜŞÜNCESİ YOK

Askıda iftar uygulaması için kafeye gelen Ankara Üniversitesi öğrencisi Nebi Hakbilen, “Öğrenci evimiz buraya yakın, arkadaşlarımız ile ders çalışırken iftara ne yemek yapacağız diye düşünmüyoruz. Burayı tercih ediyoruz. Kitaplar arasında iftar yapmak kitaplara olan ilgilimizi artırıyor’’ derken, Bilkent Üniversitesi Ahmet Bal da tanımadığı örencilerle burada aile ortamı oluşturduklarına dikkat çekti. Bal, “İftardan sonra kitaplar üzerinden tartışma ortamları oluşturuyoruz. Kitaplar arasında iftar yapmak farklı bir duygu. Tanımadığımız üniversiteli arkadaşlar ile burada tanışma imkânımız oluyor onlar ile aile ortamını hissediyoruz’’ dedi.