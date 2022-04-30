Öksüz ve yetim çocuklar yalnız değil

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öksüz ile yetim çocuklara yönelik oluşturulan Yetim Birimi aracılığıyla 1000 çocuğa ulaşıldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun eşi Yetim Birimi Koordinatörü Sevim Karaloğlu ve birimin sorumlusu Sevil Soysal Maral, Diyarbakır’da yüzlerce çocuğu evinde ziyaret ederek onların ve ailelerinin sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmasını sağladı.

Yetim Birimi sorumlusu Maral, haftanın her günü, günde 5 aileyi ziyaret ederek çalışmalara başladıklarını belirterek, “Sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi uzmanı, Müftülükten vaize hocamız ve sosyal yardımlaşma vakıf müdürümüzle aile ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Maral, şunları kaydetti: “Aileler bize ‘İlk defa kendimizi çok değerli, ayrıcalıklı hissettik. Bir ilin valisinin eşi defalarca evimizi ziyaret ediyor, bizi yalnız bırakmıyor, bizlerle çocuklarımızla ilgileniyor.’ diye geri dönüşte bulunuyorlar. Bu bizleri de çok mutlu etti. Önceliğimiz çocuklarımız, çocuklarımızın eğitimi. Ama bu çalışmada şunu gördük ki anne güçlü olunca çocuk da güçlü oluyor. Böyle olunca da annelere daha çok yönelmeye başladık ve gerçekten annenin kendini geliştirmesi ile çocuklarımızda da olumlu yönde değişiklikler gördük.” Çocukların eğitimlerine ağırlık verdiklerini ve gerekli yönlendirmelerle eğitim hayatlarına devam etmelerini sağladıklarını anlatan Maral, başarı düzeylerini takip ettiklerini, liseye giden ve liseden mezun olan öğrencileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki “Akademi Lise”ye yönlendirdiklerini belirtti.

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