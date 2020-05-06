Online iftar sofrasında buluştular: Psikolojik olarak çok iyi geldi

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan bir grup arkadaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin gölgesinde geçen Ramazan ayında iftarlarını, görüntülü konuşma imkanı sunan online platformlar aracılığıyla yaptı. İftar sofralarını kamera karşısında oluşturulan masada kuran arkadaşlar, akşam ezanının okunmasıyla dua ederek iftar açtı. Kimi evde kimi seyahat ettiği araçta kimi de görev yaptığı gemide oruç açarken, kentlerin konumu gereği iftarını önce yapanlar buluşmaya çaylarıyla katıldı.

TOPLU İFTARLARI ÖZLEMİŞTİK

Kendisi gibi hekim olan eşi Mert Sapcı ile etkinliği düzenleyen Seda Uğural Sapcı, kendisinin eşiyle Tokat’tan, çocukluk arkadaşlarının ise İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sivas ve Mersin’den online iftar etkinliğine katıldığını anlattı. Sapcı, “Oruç zamanı uzun, çok acıktığımız için biz bir yarım saat daha beklemek istemedik, herkes saatinde açtı orucunu. Çoğu kişi zaten İstanbul ve Kocaeli’nde olduğu için biz de çaylarımızla onlara eşlik ettik, o bölgedekiler birlikte oruçlarını açmış oldular” dedi. Ramazan’da iftar sofralarında misafir ağırlamanın önemine değinen Sapcı, şöyle konuştu: “Ramazan’da her zaman toplu iftarlar yapılır, herkes eşine dostuna gider görüşmek ister. Koronavirüs sebebiyle arkadaşlarımızla görüşemediğimiz için ve toplu iftarları özlediğimiz için böyle bir fikir attık ortaya. Çok da güzel oldu, her ne kadar sosyal mecrada olsa da gerçekten aynı masada oturmuşuz gibi iftarımızı yaptık, çayımızı içtik, sohbetimizi yaptık. İki saati aşkın süreyle konuşmuşuz.” Etkinliğin psikolojik olarak kendilerine iyi geldiğine dikkati çeken Sapcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

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PSİKOLOJİMİZE ÇOK İYİ GELDİ

“Bize psikolojik olarak çok iyi gelen bir şey oldu. Bizde sokağa çıkma yasağı yok (Tokat’ta) ama mecbur kalmadığımız sürece dışarı tabii ki çıkmıyoruz. Hepimiz evlerdeyiz, bu süreçte hem eşimizi, dostumuzu, ailemizi özlüyoruz hem arkadaşlarımızı özlüyoruz. Bir de özellikle Ramazan olmasından ötürü toplu iftarlar, hep birlikte sohbetler özleniyor. Bu sayede de sanki birimizin evinde toplanmış gibi olduk, çok da güzel oldu.”