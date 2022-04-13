O'nun Gibi'nin 13. bölümü yayında: O vefanın ta kendisiydi Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O vefanın ta kendisiydi' konusunu gönüllere işliyor.

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