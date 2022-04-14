O'nun Gibi'nin 14. bölümü yayında: O her işte mutedildi Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O her işte mutedildi' konusunu gönüllere işliyor.

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