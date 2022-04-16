O'nun Gibi'nin 16. bölümü yayında: O alemlere rahmetti Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O alemlere rahmetti' konusunu gönüllere işliyor.

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