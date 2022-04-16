Ramazan Onun Gibinin 16 bölümü yayında O alemlere rahmetti
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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

O'nun Gibi'nin 16. bölümü yayında: O alemlere rahmetti

Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O alemlere rahmetti' konusunu gönüllere işliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Onun Gibinin 16. bölümü yayında: O alemlere rahmetti
​O'nun Gibi'nin 16. bölümü yayında: O alemlere rahmetti

Nur Haktan'ın sunumu ve Siyer Araştırmacısı Muhammed Yazıcı'nın yorumlarıyla izleyiciyle buluşan O'nun Gibi programı, ramazan ayı boyunca Yeni Şafak YouTube kanalında olacak.

O'nun Gibi, izleyicileri her akşam saat 23.00'te Efendimiz'i anlamak için kutsal bir yolculuğa çıkaracak.

Programın 'O alemlere rahmetti' konulu 16. bölümünü izlemek için:

Serinin 'O tepeden tırnağa cesaretti' konulu on beşinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O her işte mutedildi' konulu on dördüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O vefanın ta kendisiydi' konulu on üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O her daim halimdi' konulu on ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O Kerem sıfatının tezahürüydü' konulu on birinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'Onun hayatı hayadan ibaretti' konulu onuncu bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun yüceliği tevazusundandı' konulu dokuzuncu bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun her hali şükürdü' konulu sekizinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O sabır insanıydı' konulu yedinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O Muhammed'ül Emin'di' konulu altıncı bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O Muhammed'ül Emin'di' konulu beşinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O dediyse doğrudur' konulu dördüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun hayatı yalansızdı' konulu üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'Peygamber Efendimiz ramazan ayını nasıl karşılardı' konulu ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.

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