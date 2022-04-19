O'nun Gibi'nin 19. bölümü yayında: Namaz O'nun gözünün nuruydu Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'Namaz O'nun gözünün nuruydu' konusunu gönüllere işliyor.

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