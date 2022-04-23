O'nun Gibi'nin 23. bölümü yayında: O Allah'ın elçisi Allah O'nun vekiliydi Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O Allah'ın elçisi Allah O'nun vekiliydi' konusunu gönüllere işliyor.

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