O'nun Gibi'nin 25. bölümü yayında: O en güzel ailenin en hayırlı reisiydi Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O en güzel ailenin en hayırlı reisiydi' konusunu gönüllere işliyor.

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