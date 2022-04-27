O'nun Gibi'nin 27. bölümü yayında: Kadir Gecesi insanlığın kader gecesi Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'Kadir Gecesi insanlığın kader gecesi' konusunu gönüllere işliyor.

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