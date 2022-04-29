O'nun Gibi'nin 29. bölümü yayında: O hayvanlar için de rahmetti Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O hayvanlar için de rahmetti' konusunu gönüllere işliyor.

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