O'nun Gibi'nin altıncı bölümü yayında: O Muhammed'ül Emin'di Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O Muhammed'ül Emin'di' konusunu gönüllere işliyor.

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