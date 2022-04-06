Ramazan Onun Gibinin altıncı bölümü yayında O Muhammedül Emindi
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RAMAZAN HABERLERİ

O'nun Gibi'nin altıncı bölümü yayında: O Muhammed'ül Emin'di

Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O Muhammed'ül Emin'di' konusunu gönüllere işliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Onun Gibinin altıncı bölümü yayında: O Muhammedül Emindi
​O'nun Gibi'nin altıncı bölümü yayında: O Muhammed'ül Emin'di

Nur Haktan'ın sunumu ve Siyer Araştırmacısı Muhammed Yazıcı'nın yorumlarıyla izleyiciyle buluşan O'nun Gibi programı, ramazan ayı boyunca Yeni Şafak YouTube kanalında olacak.

O'nun Gibi, izleyicileri her akşam saat 23.00'te Efendimiz'i anlamak için kutsal bir yolculuğa çıkaracak.

Programın ''O Muhammed'ül Emin'di" konulu dördüncü bölümünü izlemek için:

Serinin 'O Muhammed'ül Emin'di' konulu beşinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O dediyse doğrudur' konulu dördüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun hayatı yalansızdı' konulu üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'Peygamber Efendimiz ramazan ayını nasıl karşılardı' konulu ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.

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