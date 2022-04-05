Ramazan Onun Gibinin beşinci bölümü yayında O Muhammedül Emindi
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RAMAZAN HABERLERİ

O'nun Gibi'nin beşinci bölümü yayında: O Muhammed'ül Emin'di

Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O Muhammed'ül Emin'di' konusunu gönüllere işledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Onun Gibinin beşinci bölümü yayında: O Muhammedül Emindi
O'nun Gibi'nin beşinci bölümü yayında: O Muhammed'ül Emin'di

Nur Haktan'ın sunumu ve Siyer Araştırmacısı Muhammed Yazıcı'nın yorumlarıyla izleyiciyle buluşan O'nun Gibi programı, ramazan ayı boyunca Yeni Şafak YouTube kanalında olacak.

O'nun Gibi, izleyicileri her akşam saat 23.00'te Efendimiz'i anlamak için kutsal bir yolculuğa çıkaracak.

Programın ''O Muhammed'ül Emin'di" konulu dördüncü bölümünü izlemek için:

Serinin 'O dediyse doğrudur' konulu dördüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun hayatı yalansızdı' konulu üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'Peygamber Efendimiz ramazan ayını nasıl karşılardı' konulu ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.

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