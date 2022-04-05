O'nun Gibi'nin beşinci bölümü yayında: O Muhammed'ül Emin'di Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O Muhammed'ül Emin'di' konusunu gönüllere işledi.

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