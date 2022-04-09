O'nun Gibi'nin dokuzuncu bölümü yayında: O'nun yüceliği tevazusundandı

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Destici: Millet İttifakı eğer HDP ile görüşüyorsa bu ayan beyan PKK ile görüşüyor demektir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu millet saf değil, bu millet gerçeği görüyor. Eğer CHP ya da DEVA Partisi ya da Gelecek Partisi ya da Saadet Partisi ya da İYİ Parti'nin herhangi bir sözcüsü, Millet İttifakı eğer HDP ile görüşüyorsa bu ayan beyan PKK ile görüşüyor demektir" dedi.