O'nun Gibi'nin dördüncü bölümü yayında: O dediyse doğrudur Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O dediyse doğrudur' konusunu gönüllere işliyor.

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