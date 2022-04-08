O'nun Gibi'nin sekizinci bölümü yayında: O'nun her hali şükürdü Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O'nun her hali şükürdü' konusunu gönüllere işliyor.

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