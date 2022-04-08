Ramazan Onun Gibinin sekizinci bölümü yayında Onun her hali şükürdü
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RAMAZAN HABERLERİ

O'nun Gibi'nin sekizinci bölümü yayında: O'nun her hali şükürdü

Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O'nun her hali şükürdü' konusunu gönüllere işliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Onun Gibinin sekizinci bölümü yayında: Onun her hali şükürdü
​O'nun Gibi'nin sekizinci bölümü yayında: O'nun her hali şükürdü

Nur Haktan'ın sunumu ve Siyer Araştırmacısı Muhammed Yazıcı'nın yorumlarıyla izleyiciyle buluşan O'nun Gibi programı, ramazan ayı boyunca Yeni Şafak YouTube kanalında olacak.

O'nun Gibi, izleyicileri her akşam saat 23.00'te Efendimiz'i anlamak için kutsal bir yolculuğa çıkaracak.

Programın ''O'nun her hali şükürdü" konulu dördüncü bölümünü izlemek için:

Serinin 'O sabır insanıydı' konulu yedinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O Muhammed'ül Emin'di' konulu altıncı bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O Muhammed'ül Emin'di' konulu beşinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O dediyse doğrudur' konulu dördüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun hayatı yalansızdı' konulu üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'Peygamber Efendimiz ramazan ayını nasıl karşılardı' konulu ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.

O'nun Gibi'nin yedinci bölümü yayında: O sabır insanıydı
RAMAZAN
O'nun Gibi'nin yedinci bölümü yayında: O sabır insanıydı
Onun Gibinin sekizinci bölümü yayında: Onun her hali şükürdü

O'nun Gibi'nin sekizinci bölümü yayında: O'nun her hali şükürdü
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