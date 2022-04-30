O'nun Gibi'nin son bölümü yayında: O'nun mizahı da mizacı gibi dosdoğruydu Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, son bölümüyle yayında. Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, ramazan ayının son sahur gecesinde 'O'nun mizahı da mizacı gibi dosdoğruydu' konusunu gönüllere işledi.

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