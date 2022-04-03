O'nun Gibi'nin üçüncü bölümü yayında: O'nun hayatı yalansızdı Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O'nun hayatı yalansızdı' konusunu gönüllere işliyor.

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