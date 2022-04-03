​O'nun Gibi'nin üçüncü bölümü yayında: O'nun hayatı yalansızdı​

Nur Haktan'ın sunumu ve Siyer Araştırmacısı Muhammed Yazıcı'nın yorumlarıyla izleyiciyle buluşan O'nun Gibi programı, ramazan ayı boyunca Yeni Şafak YouTube kanalında olacak.
O'nun Gibi, izleyicileri her akşam saat 23.00'te Efendimiz'i anlamak için kutsal bir yolculuğa çıkaracak.
Programın 'O'nun hayatı yalansızdı' konulu üçüncü bölümünü izlemek için:
Serinin 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız.
Serinin 'Peygamber Efendimiz ramazan ayını nasıl karşılardı' konulu ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.