Ramazan Onun Gibinin üçüncü bölümü yayında Onun hayatı yalansızdı
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RAMAZAN HABERLERİ

O'nun Gibi'nin üçüncü bölümü yayında: O'nun hayatı yalansızdı

Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O'nun hayatı yalansızdı' konusunu gönüllere işliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Onun Gibinin üçüncü bölümü yayında: Onun hayatı yalansızdı
​O'nun Gibi'nin üçüncü bölümü yayında: O'nun hayatı yalansızdı​

Nur Haktan'ın sunumu ve Siyer Araştırmacısı Muhammed Yazıcı'nın yorumlarıyla izleyiciyle buluşan O'nun Gibi programı, ramazan ayı boyunca Yeni Şafak YouTube kanalında olacak.

O'nun Gibi, izleyicileri her akşam saat 23.00'te Efendimiz'i anlamak için kutsal bir yolculuğa çıkaracak.

Programın 'O'nun hayatı yalansızdı' konulu üçüncü bölümünü izlemek için:

Serinin 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'Peygamber Efendimiz ramazan ayını nasıl karşılardı' konulu ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.

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