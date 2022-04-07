O'nun Gibi'nin yedinci bölümü yayında: O sabır insanıydı Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O sabır insanıydı' konusunu gönüllere işledi.

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