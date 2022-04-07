Ramazan Onun Gibinin yedinci bölümü yayında O sabır insanıydı
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RAMAZAN HABERLERİ

O'nun Gibi'nin yedinci bölümü yayında: O sabır insanıydı

Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O sabır insanıydı' konusunu gönüllere işledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Onun Gibinin yedinci bölümü yayında: O sabır insanıydı
O'nun Gibi'nin yedinci bölümü yayında: O sabır insanıydı

Nur Haktan'ın sunumu ve Siyer Araştırmacısı Muhammed Yazıcı'nın yorumlarıyla izleyiciyle buluşan O'nun Gibi programı, ramazan ayı boyunca Yeni Şafak YouTube kanalında olacak.

O'nun Gibi, izleyicileri her akşam saat 23.00'te Efendimiz'i anlamak için kutsal bir yolculuğa çıkaracak.

Programın ''O sabır insanıydı" konulu dördüncü bölümünü izlemek için:

Serinin 'O Muhammed'ül Emin'di' konulu altıncı bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O Muhammed'ül Emin'di' konulu beşinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O dediyse doğrudur' konulu dördüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun hayatı yalansızdı' konulu üçüncü bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' konulu ikinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Serinin 'Peygamber Efendimiz ramazan ayını nasıl karşılardı' konulu ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.

O'nun Gibi'nin altıncı bölümü yayında: O Muhammed'ül Emin'di
RAMAZAN
O'nun Gibi'nin altıncı bölümü yayında: O Muhammed'ül Emin'di
O sabır insanıydı

O sabır insanıydı

​O'nun Gibi'nin yedinci bölümü yayında.
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