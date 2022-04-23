Oruca eğlenceli alıştırma

Günümüzde ailelerin çocuklarını oruca teşvik etmek için yaptığı ufak sürprizler Osmanlı döneminde de yapılıyordu. Tarihçi Nermin Taylan, minareden kandil kaçırma oyunu ile mahyalarla Hacivat ve Karagöz oluşturmayı örnek verdi.

TERAVİHTE EĞLENCELER

Oruç tutan çocuklar teravih namazına götürüldüğünde Ramazanı sevmeleri için eğlenceler düzenlendiğini anlatan Taylan, “Oruç tutan çocuklar teravihe geldiğinde kandil kaçıran oyunu oynanırdı. Minareye bir ip bağlanıp ardından o ipe de bir kandil bağlanmasıyla oynanırdı oyun. ‘Kandil kaçacak, kandil kaçacak’ diye bağırılmasının ardından havada süzülen kandili çocukların görmesi istenir, kandili ilk gören çocuğa da imam tarafından ödül verilirdi” dedi.

Mahyalara şekiller çizilerek görsel şölen yapıldığını belirten Taylan, şu bilgileri verdi: “Osmanlı döneminde, mahyalarda şekiller de olurdu. Mahyalara ipler bağlanır aşağıdan ve yanan mahyada ipler oynatılarak Karagöz ve Hacivat gösterisi oynanırdı. Kadırga gemiler de o iplerde oynatılarak çocuklara görsel şölen oluşturulurdu.”

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ORUÇ KUMBARASI

Günümüzde de hâlâ görülen oruç kumbarasını da hatırlatan Taylan, bu oyunda çocukların her oruçları için kumbaraya bir kurdele attığını ve bayramda en çok oruç tutan çocuğa daha fazla harçlık verildiğini söyledi.